Helena Prestes, nuova vita a Terni con Javier Martinez: il retroscena svelato dall’ex gieffina

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia ha da poco festeggiato i 7 mesi di storia d’amore dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Gli Helevier hanno passato ogni momento insieme in seguito all’esperienza televisiva. Pochi giorni fa, Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di prendere una decisione importante riguardante la loro storia. In particolare, i due ex gieffini hanno deciso di andare a vivere insieme. La modella brasiliana si è trasferita da alcuni giorni a Terni, dove il compagno è stato ingaggiato dal Terni volley academy, che disputerà il campionato di A3 di pallavolo in partenza da fine ottobre.

Helena Prestes e la rivelazione sulla nuova vita a Terni con Javier Martinez

Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha deciso di fare alcune rivelazioni in merito a questo nuovo capitolo della sua vita. La modella brasiliana ha postato alcuni post nel suo profilo X, dove ha parlato della sua nuova vita a Terni al fianco di Javier Martinez. L’ex gieffina ha scritto le seguenti parole: “Per chi vuole sapere se sto bene, o se stiamo bene stiamo bene….sono felice, è un bello cambiamento per noi, e ci vuole anche privacy sono felice e ho tantissime novità“. Nel frattempo, la donna ha già lasciato la cittadina umbra per prendere scattare un nuovo progetto a New York come rivelato da lei stessa in alcune storie postate sui social.