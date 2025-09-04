Helena Prestes difende la sua relazione da un haters: la risposta è epica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande fratello, dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana sta vivendo un periodo d’oro sia a livello lavorativo che sentimentale. In questi ultimi giorni, la 35enne è alle prese con un trasloco come rivelato da lei stessa con alcune storie postate nel suo profilo Instagram. L’ex gieffina raggiungerà molto presto Terni, dove il suo fidanzato Javier Martinez disputerà il campionato di A3 con la Terni Volley Academy. Proprio in queste ore, Helena Prestes ha difeso la sua relazione con lo schiacciatore argentino da un haters. Tutto è iniziato quando un leone da tastiera ha scritto il seguente commento sotto ad un post della modella: “Una noia eri meglio prima del gf, ti interessa solo guadagnare col fandom di coppia. Non hai contenuti singoli, andrai a Terni a fingere la relazione”.

Helena Prestes e la risposta epica contro l’haters

Il commento dell’haters non ha lasciato indifferente Helena Prestes, che ha deciso di rispondergli. La modella brasiliana ha scritto le testuali parole: “Dai mi dispiace arrivederci allora.” Una risposta epica che in breve tempo è diventata virale su X tra i sostenitori dell’ex gieffina. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez ha annunciato una importante novità riguardante la sua vita. La donna ha svelato in una storia postata nel suo profilo Instagram di aver assunto una collaboratrice, dichiarando in questo modo: “Ecco Eleonora, la mia assistente personale. E’ un angelo nella mia vita, mi sta dando una mano in tutto, tutto, tutto da ormai qualche mese.”