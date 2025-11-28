Helena Prestes difende la relazione con Javier Martinez da un hater: “Non sapete nulla di noi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello dov’è arrivata in finale prima di essere eliminata. Nel corso delle ultime ore, la modella brasiliana è rimasta vittima di un attacco da parte di un hater. Nel commento scritto su Instagram, il leone da tastiera scrive: “E’ stato molto bello da vedere il tuo abbraccio e quello di Javier ma lui non sapeva che lo stessi registrando. A quanto mi pare di aver capito lui non ha più voglia di condividere momenti della sua via privata sui social. Tu dovresti rispettare questa scelta..” e ancora “Dovresti creare contenuti solo tuoi che riguardano i tuoi talenti, le tue competenze…E’ scorretto pubblicare momenti intimi di te e Javier solo per far felici i tuoi abbonati. Non dovresti più farlo”. Tanti consigli non richiesti che hanno scatenato la reazione da parte di Helena Prestes.

Helena Prestes replica all’attacco dell’hater

La modella brasiliana ha replicato all’attacco dell’hater su Instagram dove ha difeso la sua relazione con Javier Martinez ed il suo modo di utilizzare il suo canale esclusivo dove ha oltre 6 mila abbonati. Helena Prestes ha scritto: “Niente ma niente di ciò che scrivi ha un senso. Non sai nulla di me, di noi. Non ho bisogno e non seguo consigli, questa piattaforma è mia. Noi facciamo quello che vogliamo e non quello che pensi sia giusto tu. Mi dispiace pensa alla tua vita che forse è meglio.” Insomma, l’ex gieffina è apparsa stufa degli haters che spesso mettono il becco nella sua sfera privata dando consigli non richiesti.