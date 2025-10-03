Helena Prestes, dichiarazione d’amore per Javier Martinez: “La cosa più bella…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare gli italiani a distanza di mesi dalla conclusione del Grande Fratello. Dopo aver passato un’estate tra l’Italia e l’estero, la coppia è tornata alla vita di tutti i giorni fatta di molti impegni. Se il 30enne argentino ha ripreso la sua carriera da pallavolista, la compagna è diventata il volto di importanti campagne di moda. Di recente, Helena Prestes e Javier Martinez hanno partecipato alla festa di Chi, avvenuta nei giorni scorsi a Milano a Milano. In questo frangente, la coppia è apparsa raggiante, lasciandosi scappare ai giornalisti di avere un grande annuncio da fare. Neanche a dirlo, la novità ha suscitato la curiosità da parte dei fan, che non vedono l’ora di scoprire il nuovo progetto degli Helevier.

Helena Prestes e la nuova dichiarazione d’amore per Javier Martinez

Nel frattempo, Helena Prestes ha commosso il pubblico con una nuova dichiarazione d’amore per Javier Martinez. La modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui riprendere il volto del compagno con il seguente messaggio: “La cosa più bella per me è averti accanto, condividere la vita e sentire la forza che è costruire il nostro destino assieme.” Proprio la coppia sarà l’assoluta protagonista della nuova puntata di Verissimo, in onda il 5 ottobre sui teleschermi di Canale 5. I due aggiorneranno il pubblico e Silvia Toffanin sulle novità riguardanti la loro storia d’amore. Un’intervista già attesissima da parte dei fans degli Helevier.