Helena Prestes, dedica speciale per Javier Martinez: ecco cosa ha fatto (FOTO)

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate nate all’interno del Grande fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno appena festeggiato i sette mesi di relazione dopo essersi follemente innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia. Per l’occasione, la 35enne ha fatto una dedica speciale nei confronti del compagno. L’ex gieffina ha postato una foto di Javier Martinez nel suo profilo X. Nell’immagine in bianco e nero si vede lo schiacciatore del Terni Volley Academy di spalle mentre osserva il panorama sul proprio balcone. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione da parte del popolo social e sopratutto dei sostenitori della coppia. Un utente ha scritto: “ma che bel panorama, beata Helena Prestes.”

Helena Prestes addolorata per i fatti accaduti in Palestina e Ucraina

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per un duro sfogo fatto sui social. La modella brasiliana è apparsa particolarmente addolorata per i fatti drammatici che stanno accadendo sia in Palestina che in Ucraina. Per l’occasione, l’ex gieffina ha pubblicato dei post su X per chiedere un cessate il fuoco: “Israele ha bombardato un grattacielo a Gaza dopo aver intimato ai civili di evacuare. Decine di morti. Questa non è difesa, è una guerra contro l’umanità. Non possiamo restare in silenzio! Cessate il fuoco ora!”. In un altro post, invece, la compagna di Javier Martinez ha detto di essere triste per tutta la violenza vista.