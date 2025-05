Lorenzo Spolverato sorprende: “Ecco cosa penso di Javier Martinez e Helena Prestes”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il modello milanese si è messo in risalto per la sua storia d’amore con Shaila Gatta e la sua bramosia di vittoria sfociata spesso in episodi gravi all’interno del programma. In queste ultime ore, l’ex concorrente del reality show ha fatto una diretta su TikTok dove ha avuto modo di rispondere alle domande di alcuni fan. Ad un certo punto, un fan gli ha chiesto se avesse sentito Javier Martinez dopo l’esperienza avuta al Grande Fratello, dove erano stati protagonisti di alcuni accesi scontri. Lorenzo Spolverato a questo punto ha sorpreso tutti rivelando di non aver più sentito il pallavolista argentino, ma di averlo visto felice al fianco di Helena Prestes in alcuni video apparsi sui social. Per questo motivo, il modello milanese ha augurato il meglio alla coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez sono in vacanza in Egitto

Mentre Lorenzo Spolverato trascorre sempre più tempo con Michael Castorino, Helena Prestes e Javier Martinez si stanno concedendo una nuova luna di miele fuori dall’Italia. La coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello si trova attualmente in Egitto e più precisamente ad El Gouna. I due sono apparsi complici e innamorati mentre intraprendono alcune esperienze della zona come il viaggio nel deserto a bordo di una Jeep. Di recente, Helena Prestes e il compagno hanno avuto modo di salutare i loro fan nel corso di un evento a Rimini dove erano presenti più di 700 persone. In quel frangente, la coppia ha fatto sognare tutti coi loro baci appassionati e balli sensuali.