Helena Prestes, dedica d’amore a Javier Martinez sui social: “Cosa farei se non ti amassi?”

Helena Prestes si sta godendo le vacanze dopo i vari impegni di lavoro arrivati in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana infatti non si è mai fermata dopo l’esperienza televisiva tanto da aver viaggiato sia all’estero che in Italia per delle importanti collaborazioni. In questi giorni, la 35enne si trova in Sardegna in compagnia di Javier Martinez, il compagno che ha conosciuto all’interno del reality show e con il quale fa coppia fissa da sei mesi. I due si stanno godendo la settimana di Ferragosto a bordo di un’importante imbarcazione insieme ad una coppia di amici. Proprio in questo frangente, Helena Prestes ha emozionato i suoi fan con una dedica d’amore per Javier Martinez.

Helena Prestes e la dedica d’amore per Javier Martinez

La modella brasiliana ha emozionato i suoi fan quando ha fatto una dedica d’amore per il compagno, conosciuto al Grande fratello: Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui riprende il fidanzato a bordo dell’imbarcazione con in soffondo le seguenti note: “Cosa farei se non ti amassi, baby? Voglio solo essere quello che ti dà ciò che vuoi” tratta dalla canzone di Justin Bieber dal titolo Yukon. Gli Helevier appaiono innamorati e felici dopo essersi conosciuti qualche mese fa nella casa del Grande Fratello dove entrambi sono riusciti ad accedere alla fase finale del gioco