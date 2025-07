Helena Prestes, dedica commuovente da un ex gieffino: “Ho trovato la luce più autentica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna si trova a Milano dopo aver passato alcuni giorni a Padova per stare al fianco al suocero, che si è sottoposto ad un’operazione in una nota struttura della zona. La modella brasiliana è tornata a far parlare quando ieri sera ha postato alcuni video e foto nel suo profilo Instagram insieme a Mattia Fumagalli. Helena Prestes e il maestro di sci si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e da quel momento hanno stretto un rapporto di grandissima complicità e di stima. In un video postato su Instagram, la compagna di Javier Martinez e Mattia si divertono ad indossare ad alcune parrucche all’interno di un noto ristorante di Milano.

Mattia Fumagalli, parole d’amore per Helena Prestes

Proprio ieri sera Mattia Fumagalli ha dedicato parole d’amore nei confronti della sua grande amica. L’ex gieffino ha scritto una dedica commuovente per Helena Prestes nel suo profilo Instagram, che cita in questo modo: “Non avrei mai pensato che un reality show potesse regalarmi qualcosa di così vero. E invece ho trovato la luce più autentica: quella di una sorella che sapevo che non mi mancasse, finché non l’ho incontrata.” Nel messaggio, Mattia Fumagalli scrive: “Con te posso presentarmi anche in mutande, spettinato ed a pezzi e so che non ci sarà giudizio. Perché tu non guardi l’aspetto, guardi dentro. E vedi sempre la luce anche quando io non la vedo più.” Parole che hanno scatenato la reazione dei fan di lei, che sono parsi d’accordo con quanto scritto dall’uomo.