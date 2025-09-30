Helena Prestes dà un consiglio ai nuovi concorrenti del Grande Fratello: il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, dov’è arrivata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. Un’esperienza, quella all’interno della casa più spiata d’Italia, che ha portato grande successo alla modella italo-brasiliana. In queste ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha voluto ricordare il suo percorso all’interno del noto reality show con un messaggio postato nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. Nel post, Helena Prestes scrive le seguenti parole: “Quante messaggi belli su il mio GF. Sono grata”. La donna ha poi dato un consiglio per i nuovi concorrenti del programma, partito ieri 29 settembre sui teleschermi di Canale 5. L’ex gieffina ha scritto: “Ottima avventura per i nuovi”.

Helena Prestes si è riunita con alcuni ex gieffini in Toscana

La modella brasiliana ha ricordato la sua esperienza all’interno del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. A tal proposito, Helena Prestes è reduce da una reunion con altri ex gieffini in Toscana. La donna ha raggiunto l’agriturismo toscano di Luca Calvani dove ha potuto riabbracciare lui, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha dedicato all’attore toscano una struggente poesia di Gibran per celebrare il suo amore con il compagno Alessandro. Nella dedica si leggono queste struggenti parole: “Quando l’amore vi chiama seguitelo. Anche se le sue vie sono dure e scoscese. E quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui. Anche se la sua spada nascosta tra le piume vi può ferire.”