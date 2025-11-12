Helena Prestes, confessione inedita: “Mi sta buttando giù”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dov’è arrivata in finale. Da più di una settimana, la modella brasiliana si trova in Brasile e più precisamente a Prea con Cometa Living, un club esclusivo per membri con la passione del kite surf. In queste ultime ore, la 35enne ha postato alcune storie di Instagram in cui ha rivelato di avere un problema di salute. Helena Prestes ha pubblicato un filmato in cui fa yoga in un resort brasiliano con il seguente commento: “Oggi anche senza voce e tosse non sento dolore. Solo un leggero fastidio. Un passo avanti. Questa cosa alla gola mi sta buttando giù e molto difficile, ormai più di un mese così. A volte pesa davvero.”

Helena Prestes ha un problema alle corde vocali

La compagna di Javier Martinez aveva rivelato di avere un problema di salute qualche settimana fa. In quell’occasione, Helena Prestes aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui annunciava di avere un problema alle corde vocali. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva scritto le seguenti parole: “ho fatto la visita dall’otorino ed a quanto pare le mie corde vocali hanno bisogno di un po’ di attenzione e di cura. Niente di drammatico ma dovrò seguire un percorso di terapia per rimetterle in forma. A volte il corpo ci manda dei segnali chiari. Fermarsi un attimo, respirare e prendersi cura di sé stessi. Si va avanti passo dopo passo.”