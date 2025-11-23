Helena Prestes, confessione inedita: “Ho paurissima”, ecco di cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tre le concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La donna si è messa in mostra per il suo carattere battagliero, che l’ha portata ad ottenere un grande riscontro di pubblico. Intervistata dal settimanale Chi, la modella brasiliana ha raccontato i suoi progetti per il futuro e tra questi vi è quello di costruire una famiglia con Javier Martinez. In merito a ciò, Helena Prestes ha fatto un’ammissione inaspettata, dichiarando in questo modo: “ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima“.

Helena Prestes fa coppia con Javier Martinez da 9 mesi

L’ex gieffina non ha mai fatto mistero di sognare dei figli con Javier Martinez. Un desiderio condiviso dallo stesso schiacciatore argentino, con il quale fa coppia fissa da ormai nove mesi. Nel frattempo, gli Helevier sono andati da poco a convivere. La coppia risiede a Terni, dove lui ha ripreso la professione di pallavolista dopo averla messa in pausa per partecipare al Grande Fratello. Proprio nella giornata di ieri, Helena Prestes ha fatto una sorpresa al compagno quando si è presentata ai suoi allenamenti insieme alla sua sorella Mariana e nipote Levi, arrivati da Milano per farle visita.