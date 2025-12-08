Helena Prestes commossa sui social: “Avete portato allegria”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione di centinaia di fans che ogni giorno la seguono nelle sue avventure in Italia ed all’estero. La donna ha raggiunto una grande popolarità con la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. La 35enne è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 7 dicembre quando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Helena Prestes è apparsa particolarmente commossa per via di un gesto fatto dalla sua importante community. La donna ha scritto in una storia in cui si vedono diversi giocattoli per bambini: “In un mondo in cui spesso si cerca di togliere qualcosa agli altri voi avete scelto di fare il contrario, avete deciso di donare. Molti di voi vi siete impegnati a portare allegria, partecipando alla raccolta per la scuola, ai regali per i bambini e tante altre iniziative.”

Helena Prestes ha ringraziato i fans che hanno aderito alla sua iniziativa

La modella brasiliana ha ringraziato tutti i suoi fans che hanno aderito all‘iniziativa che aveva lanciato a favore dei bambini in Brasile. Nella storia su Instagram, la compagna di Javier Martinez ha scritto: “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato siete una community enorme e meravigliosa.” Diverse settimane fa, Helena Prestes aveva pubblica un post nel suo canale d’Instagram in cui chiedeva aiuto ai suoi fans. In quel frangente, la donna aveva scritto: “Raccolta Giochi per i Bambini – Associazione del Bene Cari amici, l’Associazione del Bene, iniziativa nata grazie alla comunità brasiliana, organizza una raccolta di giocattoli da donare ai bambini che ne hanno più bisogno.“