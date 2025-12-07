Javier Martinez, arriva una segnalazione sull’ex gieffino: “Non si può descrivere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande fratello. A distanza di un anno dal suo ingresso dalla porta rossa, il 30enne è tornato sui campi di pallavolo con la Terni volley academy, squadra che milita nel campionato di A3. Proprio ieri 7 dicembre, il 30enne è nuovamente sceso in campo contro un team di Reggio Calabria. L’uomo insieme ai suoi compagni non sono riusciti a portarsi a casa la vittoria, andata agli avversari per 3 set ad 1. Javier Martinez si è consolato con l’affetto dei suoi fans, venuti al palazzetto di Terni per sostenerlo. Il compagno di Helena Prestes è finito al centro di diverse segnalazioni da parte di alcune persone che hanno avuto modo d’incontrarlo dopo la partita.

Javier Martinez ha incontrato i fans dopo la partita

Un utente che ha incontrato Javier Martinez dopo la partita ha scritto su X: “Di una gentilezza che non si può descrivere. Javi ti ringrazio” mentre un altro: “vederti giocare è stata un’ emozione fortissima ed indescrivibile devo ancora realizzare grazie perché sei stato carinissimo e gentilissimo nel fare le foto con noi nonostante la sconfitta sei veramente un cuore di panna il bene che ti voglio“. Lo schiacciatore del Terni volley academy ha confermato la sua grande umiltà e gentilezza, caratteristiche che l’avevano fatto amare dai telespettatori nel corso del Grande fratello dov’è rimasto per ben sei mesi prima di essere eliminato.