Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez: il dolce gesto a distanza

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in finale prima di essere eliminata. La modella brasiliana sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. In queste ultime ore, la 35enne si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di Javier Martinez e tutta la sua squadra, impegnata in una trasferta a Gioia Del Colle. Helena Prestes non era presente alla partita del compagno com’era successo una settimana fa a Terni. Nonostante questo, l’ex gieffina ha voluto far sentire la sua voce con alcuni messaggi d’incoraggiamento apparsi durante la diretta della partita trasmessa su You tube.

Helena Prestes ed i messaggi d’incoraggiamento per la squadra di Javier Martinez

La modella brasiliana ha mandato dei messaggi d’incoraggiamento verso la Terni volley academy, squadra in cui milita Javier Martinez da quest’anno. Helena Prestes ha pubblicato alcuni commenti durante la diretta che dicono in questo modo: “Andiamo” ma anche “Comunque vada, oggi Terni sta giocando benissimo” ed ancora “MI piace molto come stanno giocando oggi bravi.” La 35enne non ha voluto perdersi l’importante impegno del compagno, dimostrando di essere ormai diventata una grande esperta di pallavolo. Nel frattempo, la donna è stata la protagonista dell’apertura di una nuova spa a Roma.