Helena Prestes, annuncio sui social: “Penso sia giustissimo”, fan scatenati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i personaggi più chiacchierati in questo ultimo periodo. La donna è reduce da una stagione di grande successo in televisione con l’esperienza fatta nell’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana ha fatto sognare il suo pubblico grazie alla sua storia d’amore con Javier Martinez costellata da grandi colpi di scena. Di recente, la donna è stata protagonista di un grande evento in una nota discoteca di Rimini insieme al pallavolista argentino. Gli Helevier si sono concessi ai tanti fan accorsi all’evento tra sorrisi e selfie. Proprio per questo motivo, ieri sera Helena Prestes ha commosso il suo pubblico, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram dove ha voluto ringraziarli per l’affetto ricevuto.

Helena Prestes pronta ad incontrare i suoi fan

La modella brasiliana si trova attualmente in Egitto per una vacanza-lavoro al fianco di Javier Martinez, dalla quale non si è più separata dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello. Helena Prestes ha condiviso alcuni momenti della gita nel deserto egiziano attraverso i suoi canali social. Nel corso delle ultime ore però la donna è tornata a far parlare di sé con un annuncio fatto su X, il vecchio Twitter. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Voglio organizzare un evento dove possiamo parlare e più accogliente… a Milano … tanti di voi mi avete chiesto e penso sia giustissimo. A Milano?”. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i suoi fan, che sono apparsi molto felici di questa idea. La donna non è l’unica con iniziative del genere, dato che anche Shaila Gatta aveva fatto un raduno dove erano accorse trenta persone.