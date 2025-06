Helena Prestes annuncia una nuova collaborazione sui social: “Cambiata la mia vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento molto positivo per Helena Prestes in seguito alla fine del Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana si sta godendo le meritate vacanze in Sardegna insieme a Javier Martinez conosciuto all’interno del reality show. La donna ha avuto modo di incontrare il padre e i fratelli del pallavolista argentino, che hanno da tempo residenza in terra sarda. Proprio il 30enne di Cordoba ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Helena Prestes al fianco di Juan con la seguente didascalia: “Questi due.” La modella di origine brasiliana aveva già conosciuto l’uomo in occasione della festa di compleanno di Javier Martinez. Juan era stato ospite della puntata del Grande Fratello di fine febbraio per fare una sorpresa al fratello.

Helena Prestes annuncia la collaborazione con un brand di kite surf

Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram che vanta 400 mila seguaci. La compagna di Javier Martinez ha annunciato la sua nuova collaborazione con un brand di kite surf. Nel messaggio postato nel suo profilo si leggono le seguenti parole: “Il kite surf ha cambiato completamente la mia vita. Non è solo uno sport, è uno stile di vita, una mentalità, un modo di riconnettermi con me stessa e far parte di un brand che incarna questo spirito mi rende davvero felice. Grazie Juniqua per aver creato qualcosa di così unico e potente“. Momento d’oro per la modella brasiliana, già reduce da un’esperienza da sogno a bordo di un veliero con il brand Guess.