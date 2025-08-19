Helena Prestes annuncia azioni legali contro gli haters: “Ho incaricato un avvocato americano”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tornata a far parlare di sé. La modella brasiliana ha sorpreso i suoi fan nella giornata di ieri quando ha pubblicato un annuncio nel suo profilo Instagram, dove conta oltre 40 mila utenti. La donna ha affermato di aver intrapreso azioni legali nei confronti degli haters, che ogni giorno la criticano sui social. L’ex gieffina ha spiegato di aver chiesto aiuto ad un avvocato americano per aiutarla a difenderla da questi attacchi. Nel lungo comunicato postato da Helena Prestes si leggono le seguenti parole: “Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo porta la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali. Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare lettere formali legali a chiunque metta in atto tali comportamenti.”

La decisione di Helena Prestes scatena la reazione sui social

La modella brasiliana ha deciso di intraprendere azioni legali nei confronti degli hatersi. La decisione di Helena Prestes ha scatenato la reazione da parte dei suoi fan. Un utente ha scritto il seguente messaggio sotto il post pubblicato dalla donna su X, il vecchio Twitter: “Era ora hai fatto benissimo !! Fai capire a queste 4 disagiate che ogni azione presuppone una conseguenza e che quindi devono essere pronte a prendersi le loro a tutto tonto… spero siano pesantissime, ma lo saranno dato che la diffamazione è una cosa piuttosto seria”. Non è la prima volta che la donna appare stufa di questi continui attacchi gratuiti. Solo pochi giorni prima, la modella brasiliana aveva scritto un altro post su X, in cui definiva i leoni da tastiera persone malate.