Javier Martinez e Helena Prestes, vacanze da sogno tra Corsica e Sardegna: “Questo amore è luce, forza e destino”

Javier Martinez e Helena Prestes sono la coppia dell’estate. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello e da quel momento non si sono mai divisi. Gli Helevier hanno deciso di passare le vacanze tra la Sardegna e la Corsica come mostrato in alcuni video e foto pubblicati sui social. La coppia ha trascorso la settimana di Ferragosto a bordo di un importante veliero che ha fatto tappa fino in Corsica e più precisamente a Bonifacio. Una vacanza da sogno come mostrato da Helena Prestes nell’ultimo post condiviso nel suo profilo Instagram. Nel reel pubblicato dall’ex gieffina si vede la coppia visitare i vicoli di Bonifacio e soggiornare in un lussuoso hotel della Sardegna. Neanche a dirlo, il filmato ha scatenato la reazione da parte del popolo social.

Molti hanno commentato la vacanza da sogno di Javier Martinez ed Helena Prestes tra la Corsica e la Sardegna. Tra i commenti c’è anche quello di Pamela Petrarolo, che da settembre sarà tra le protagoniste di Tale e quale show su Rai 1. L’ex gieffina ha commentato: “Il principe e la principessa. Viva l’amore” mentre un fan ha commentato: “Loro si amano e il loro amore non ha bisogno di approvazione: né di difese. E’ luce, forza e destino e mentre voi restate fermi loro volano”. Il commento ha scatenato la reazione della modella brasiliana che ha messo un mi piace. Dopo la Sardegna e la Corsica, gli Helevier hanno già annunciato che lasceranno l’Italia per un viaggio in America.