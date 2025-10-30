Helena Prestes addolorata sui social: “Fa male”, ecco cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi sostenitori. La donna è molto attiva sui social dove ha un grande seguito ottenuto grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore quando ha espresso la sua opinione su un fatto di cronaca che ha colpito il Brasile, nazione in cui è nata e cresciuta. Helena Prestes ha pubblicato un post riguardante il raid anti-droga condotto dalla polizia di Rio de Janeiro che ha portato alla morte oltre 130 persone. La compagna di Javier Martinez si è detta molto addolorata, tanto da scrivere su X, il vecchio Twitter, il seguente messaggio: “vedere cosa sta succedendo a Rio de Janeiro fa male. Oltre 60 persone sono morte nelle ultime operazioni di polizia nelle favelas. La città che amo sembra in guerra con se stessa.“

Helena Prestes addolorata per le morti a Rio de Janeiro

L’ex concorrente del Grande fratello si è detta molto addolorata per il raid anti-droga condotto dalla polizia che ha provocato diversi morti nelle favelas di Rio de Janeiro. Helena Prestes ha pubblicato e condiviso diversi post sull’argomento. In uno, la modella ha scritto: “Che tristezza” con le foto delle vittime distese in mezzo ad una strada di Rio. Secondo Vatican News sarebbero 130 le morti avvenute nella metropoli brasiliana. 74 cadaveri raccolti dai residenti nelle favelas e 60 cadaveri dei presunti trafficanti di droga. A loro si aggiungono 4 poliziotti morti nel raid che ha messo a ferro e fuoco le favelas di Rio de Janeiro.