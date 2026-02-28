Helena, la casa a Lecco dove andrà a convivere con Javier è pronta: quando potrebbero trasferirsi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez presto lasceranno Terni per trasferirsi stabilmente a Lecco. La modella brasiliana ha informato i fan di aver già acquistato casa nel capoluogo lombardo, dove sogna di poter realizzare con il pallavolista tutti i suoi desideri. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, i due innamorati hanno rivelato di voler presto diventare genitori e coronare la loro splendida relazione con la nascita di un bebè.

Helena e Javier pronti a cambiare città

Helena tramite Instagram ha informato i suoi fan di essere in procinto di trasferirsi a Lecco in compagnia di Javier. La modella brasiliana si è recata nel capoluogo lombardo in più occasioni da quando ha deciso di acquistare l’immobile, tuttavia per il trasloco ci vorrà ancora un po’ di tempo. Javier è attualmente impegnato con la Terni Volley Accademy, dunque prima di lasciare Terni dovrà attendere l’arrivo dell’estate, quando la stagione sportiva volgerà ufficialmente al termine.

Helena e Javier in questo periodo sono molto impegnati a livello professionale. La coppia a distanza di alcuni mesi dall’ultima volta è tornata in tv. Gli Helevier sono stati ospiti prima a Verissimo, dove hanno raccontato come hanno vissuto il loro primo anno di fidanzamento, poi a Celebrity Chef, programma culinario condotto da Alessandro Borghese.

L’affetto dei fan nei confronti degli Helevier

Sono trascorsi dodici mesi da quando gli Helevier hanno lasciato la casa del GF mano nella mano, ma l’affetto dei fan per la giovane coppia non si è mai affievolito, anzi. Ogni giorno Helena e Javier ricevono sui social network centinaia di commenti d’affetto, che confermano quanto la loro storia d’amore abbia appassionato il pubblico del reality show più celebre della televisione italiana.

“Siete bellissimi. Una delle coppie più belle sbocciate in Tv” – “Ci fate sognare ogni giorno con la vostra semplicità”; questi sono soltanto alcuni dei commenti che è possibile trovare sotto ai post pubblicati da Helena e Javier, capaci di trasmettere ai loro supporter emozioni autentiche attraverso dediche e scatti romantici.