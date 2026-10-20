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Caro carburante, pescatori di Manfredonia aderiscono allo sciopero nazionale della pesca

Mentre proseguono le manifestazioni contro il caro carburante promosse da autotrasportatori e agricoltori, anche i pescatori di Manfredonia, in provincia di Foggia, hanno annunciato che aderiranno allo sciopero nazionale della pesca del 22 ottobre.

La mobilitazione coinvolge le marinerie italiane che hanno aderito allo stato di agitazione contro il caro gasolio e l’aumento dei costi per le imprese del settore. Secondo quanto riportato dal Post, giovedì tutti i pescherecci della marineria di Manfredonia resteranno fermi in porto. Non è ancora chiaro se lo sciopero durerà soltanto un giorno o se la protesta proseguirà a oltranza.

Lo scrive SkyTG24



