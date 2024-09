“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, la serie sugli 883 torna in tv

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno” è la serie sugli 883 che qualche anno fa, ha spopolato nelle sale cinematografiche e in tv. Ha conquistato tutti, la sigla è diventata un brano di successo. Tornerà, ecco: quando, dove, trailer e numero di episodi.

Hanno ucciso l’uomo ragno verrà riproposta

La sigla è passata dai banchi di scuola alle hit, milioni di generazioni hanno ballato. Ora È stato pubblicato il trailer ufficiale di ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Si tratta di una leggenda che gli 883‘ cantata e musicata da Max Pezzali e Mauro Repetto. Ecco quando verrà trasmessa e quanti episodi la compongono.

“Hanno ucciso l’uomo ragno”: episodi e quando sarà in tv

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpreteranno Max Pezzali e Mauro Repetto. ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno è una storia – leggenda degli 883‘. La Serie Sky Original di Sydney Sibilia sarà trasmessa esclusivamente su Sky, in streaming su Now, dall’11 ottobre 2024.

LEGGI ANCHE: Gli innamorati affollano le strade di Vieste per la “Vieste in Love”

Gli episodi ogni venerdì in prima serata su Sky saranno 8. La serie sarà accessibile on demand in 4K HDR. Conosceremo e vedremo come sono nati alcuni brani di grande successo degli 883. Tra questi: ‘Come Mai‘ ad ‘Una Canzone d’Amore‘, ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno‘ e ‘Sei un mito‘. E’ già stato pubblicato il trailer ufficiale.

La trama della serie dell’importante serie

La serie racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Erano gli anni ’90, quando hanno realizzato un progetto divenuto un fenomeno di tutta una generazione nazionale. Max è amante del fumetto e della musica americana, verrà bocciato. Si trasferirà in un altro liceo e qui incontrerà Mauro, suo compagno di banco. Con lui comporrà le prime canzoni che saranno introdotte da Claudio Cecchetto. Come si evolverà la loro amicizia con il successo?

La serie è stata prodotta da Sky Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay), da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Egli è stato regista di Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry è alla regia della sua prima serie. Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone l’hanno aiutato nella scrittura. Altro regista è Francesco Ebbasta, famoso per: ‘Addio fottuti musi verdi’, ‘Generazione 56k’ e ‘Alice Filippi’.