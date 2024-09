Gli innamorati affollano le strade di Vieste per la “Vieste in Love”

GLI INNAMORATI AFFOLLANO LE STRADE DI VIESTE MIGLIAIA DI TURISTI PER LA “VIESTE IN LOVE”:

NUMERI OLTRE LE ASPETTATIVE

Dopo il successo delle scorse edizioni, la manifestazione d’amore

più attesa dell’estate pugliese è tornata a creare un polo

d’attrazione nella magica scenografia naturale del Gargano.

Oltre cinque mila le presenze in piazza durante gli eventi della rassegna

Una città, sette giornate, dieci eventi e migliaia di cuori per un indotto di alcune decine di migliaia di presenze. Questo il bilancio più che positivo per la Vieste in Love 2024, la rassegna di appuntamenti dedicati all’amore nella città garganica.

La rassegna ha dato spazio a tutte le sfumature dell’amore, da quello per la risata con lo spettacolo comico di Maurizio Lastrico a quello per la musica d’autore con il concerto di Fabrizio Moro, Antonio Maggio e Dargen D’Amico, che ha trasformato il lungomare di Marina Piccola in una dance floor, passando per il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese dedicato al Gran Galà dell’Operetta. Nel cartellone anche eventi dedicati ai più piccoli, come il Festival degli aquiloni e lo spettacolo di Lucilla, la cantante di baby dance che ha conquistato social e famiglie. Sono stati poi premiati i talenti del territorio capaci di metterci il cuore nel sogno di esprimere la propria arte con la musica. E poi ancora musica con Terrazze sonore: archi, fiati, chitarre e percussioni hanno creato nel centro antico della Perla del Gargano un’atmosfera magica con un palcoscenico diffuso, suonando direttamente da balconi e terrazze delle case dei viestani grazie alla collaborazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese. «La Vieste in Love è l’evento che aspettiamo tutto l’anno» ha detto il sindaco del Comune di Vieste, Giuseppe Nobiletti. «È una manifestazione che, oltre a celebrare l’amore in ogni sua forma, premia la cittadinanza, la vera protagonista della kermesse che permette all’evento di avere l’entusiasmo di crescere sempre più».

A scaldare i motori dell’evento più atteso dell’estate ci ha pensato “Love is in the air”, che ha portato per le spiagge e le strade di Vieste animazione, divertimento, sorrisi con un tour che da mattina a sera ha coinvolto grandi e piccoli.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360 e patrocinata dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione, convinti che l’accoglienza turistica che sia punto di riferimento per il mercato internazionale e al tempo stesso attenta ai temi della sostenibilità e ad un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita del turista e di chi vive nelle città turistiche.

«L’obiettivo della Vieste in Love – ha spiegato Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi turistici del Comune di Vieste – è quello di destagionalizzare il turismo in città, prolungando l’estate e portando visitatori in un periodo di bassa stagione, con numeri andati ben oltre le aspettative. Le strutture ricettive, infatti, hanno registrato numeri davvero importanti».

Vieste ha fatto dell’amore un brand: in città c’è la “Scalinata dell’amore”, decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e con una cascata di cuori rossi, pronta a diventare meta di innamorati pronti a giurarsi amore eterno e scattarsi un selfie.

«Vedere la città in festa ci soddisfa ogni anno» ha detto Salvatore Altomare di Studio360. «Migliaia i visitatori che hanno affollato i vicoli e le piazze della città. Molti di loro hanno raccontato di aver scelto Vieste come meta per le loro vacanze proprio per respirare l’aria della Vieste in Love. Questo ci rende orgogliosi e ci dà la giusta carica per tornare il prossimo anno con una nuova Vieste in Love sempre più qualificata e partecipata».