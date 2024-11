Hanno Ucciso l’Uomo Ragno 2 subito la seconda stagione | ecco QUANDO

Il successo della serie SKY “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” è stato sicuramente superiore alle aspettative della produzione tanto da iniziare a pensare già a Hanno Ucciso l’Uomo Ragno 2. Oggettivamente nessuno avrebbe scommesso su un successo cosi devastante della serie del regista Sydney Sibilia regista di fortunati film e mini serie come Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry. Cotanto successo hanno spinto la produzione a programmare subito la seconda stagione.

Come i fan avranno potuto notare guardando la serie che racconta gli inizi del sodalizio artistico tra Max Pezzali e Mauro Repetto, la prima stagione non racconta tutta la loro carriera ma solo l’uscita del loro primo disco Hanno Ucciso L’uomo ragno, prodotto da Claudio Cecchetto. Anche se in una delle puntate si fa un piccolo cenno a quello che diventerà poi il brano più ascoltato e ballato dell’estate del 1993 ossia Nord Sud Ovest Est non si va oltre nel racconto alla fine dell’estate del 1992 quando Hanno Ucciso L’Uomo Ragno ed i balli scatenati di Mauro Repetto sul palco conquistarono il pubblico italiano.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno cosa vedremo nella seconda stagione

Quindi all’appello mancano tantissimi successo della coppia da Come Mai a Nord Sud Ovest Est, Ti sento Vivere e Gli Anni che arrivarono negli anni successivi. Hanno Ucciso l’Uomo Ragno 2, Cosi come manca nel film l’addio di Mauro Repetto alla band per andare negli USA a conoscere la modella dei suoi sogni. Ma Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli sono pronti per girare la seconda stagione, e secondo i ben informati la produzione SKY avrebbe già dato mandato a Sydney Sibilia di mettersi all’opera per girare la seconda stagione. Per gli addetti ai lavori la seconda stagione sarebbe stata già sceneggiata, dovrebbero partire solo le riprese nei prossimi mesi.

Hanno ucciso l’uomo ragno – Immagine tratta dal film

Quando vedremo la seconda stagione di Max Pezzali e Mauro Repetto

La serie dei record SKY che sta raccogliendo successi dopo successi è stata vista da più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, numeri che hanno impressionato anche SKY e che fa diventare la serie Sky Original più vista al debutto su Sky. Con la pubblicazione delle ultime due puntate della prima stagione lo scorso venerdi si è conclusa la prima stagione ma secondo le indiscrezioni la seconda stagione potrebbe sbarcare in TV già nel prossimo Autunno. Seguiremo l’evolversi della vicenda per informarvi.