HALLOWEEN: IL CASTELLO DI DELICETO DALLA NOTTE AL GIORNO TRA ANIMAZIONE E TEATRO D’AUTORE PER ADULTI E FAMIGLIE

Giovedì 31 ottobre a partire dalle 20.30 (uno spettacolo ogni ora fino a mezzanotte) e venerdì 1° novembre dalle 10 alle 17.30 percorsi itineranti con i classici autori del brivido

L’animazione adotta il teatro nella notte di Halloween, che quest’anno ha luogo nell’incantevole castello di Deliceto, vicino Foggia sui Monti Dauni, alla scoperta di presenze inquietanti che si celano nelle sale silenziose.

Promossa dall’agenzia GoEvent in collaborazione con Atomic Animation, la serata del 31 ottobre con accesso a gruppi di spettatori ogni ora a partire dalle 20.30 fino a mezzanotte vede, in un contesto di animatori con costumi a tema, la partecipazione del Teatro del Viaggio diretto da Gianluigi Belsito.

L’esperimento, già collaudato, è dedicato specificamente agli adulti che seguono un percorso itinerante sulle tracce dei racconti del brivido di Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant, classici autori dell’orrore, inseriti in un’esperienza interattiva che trascina il pubblico nella penombra di crimini impuniti di anime tormentate.

Il format rientra in una serie di eventi unici, che si svolgono in alcune delle più affascinanti dimore storiche d’Italia, tra cui anche i castelli di Calvello, vicino Potenza, e Monteverde in provincia di Avellino, per vivere un’esperienza immersiva e terrificante. Dedicata ai bambini, invece, è la giornata del giorno 1 novembre, con un Halloween Family Day proposto a tutta la famiglia con orari che vanno dalle 10 alle 17.30.

Anche questa volta il Teatro del Viaggio ricorre ad un autore classico, Oscar Wilde, il cui Fantasma di Canterville diventa, per il regista Belsito, lo spunto per un gioco-spettacolo con animazione finale.

In un’epoca in cui i bambini passano sempre più tempo davanti agli schermi, regalare loro la possibilità di vivere un’avventura dal vivo, in un ambiente ricco di mistero e magia, significa alimentare la loro creatività e voglia di esplorare il mondo.