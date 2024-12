Guillermo Mariotto, la sua situazione si aggrava

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In queste ultime ore il caso di Guillermo Mariotto sta facendo discutere l’opinione pubblica. Il celebre stilista italo-venezuelano, nonchè giudice di Ballando con le stelle, è accusato di aver molestato un un ballerino. In un video si vedrebbe Mariotto toccare le parti intime al diretto interessato. Nell’ultima puntata di Ballando, il giudice ha abbandonato lo show prima della chiusura, sorprendendo anche la stessa Milly Carlucci, conduttrice del talent. Il caso ha attirato addirittura l’interesse di una parlamentare.

Guillermo Mariotto: l’intervento di Susanna Donatella Campione

Sabato sera, su Canale 5, Guillermo Mariotto si è reso protagonista di un episodio controverso. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, gli ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro presso un aeroporto, ma la reazione dello stilista ha sorpreso tutti: inizialmente ha rifiutato il trofeo, per poi distruggerlo prima di allontanarsi. Ad entrare nel dibattito sul caso è stata la parlamentare di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, che ha preso una posizione decisa contro il giudice di Ballando con le Stelle. La parlamentare ha detto: “Quanto mandato in onda da Striscia è una vera e propria molestia sul lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti di Jessica Morlacchi, un anno fa, Memo Remigi è stato escluso dal programma. Nel caso di Mariotto non vale lo stesso codice etico? Perché non abbiamo avuto ancora notizia di alcun provvedimento?”. Nel frattempo, Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha annunciato che nella puntata di sabato 14 ci saranno importanti novità. Sebbene non abbia rivelato ulteriori dettagli, le sue parole lasciano intendere che potrebbero esserci sviluppi significativi legati al caso Mariotto o altri colpi di scena nel programma. L’attesa del pubblico cresce, mentre si attendono chiarimenti e possibili risvolti nella vicenda.



