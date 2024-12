Ballando con le stelle e la puntata di sabato 30 novembre

Guillermo Mariotto ha movimentato, non poco, la scena di Ballando con le stelle, ha salutato con :“addio a tutti” e poi ha lasciato lo studio. Colpi di scena, infortuni, abbandoni, concorrenti che cambiano ballerini, mancava solo una misteriosa scomparsa. Milly Carlucci ha dimostrato di saper gestire la situazione perfettamente, che è accaduto?

Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto è apparso fastidioso

Ci sono stati malumori con la produzione o problemi di salute per Guillermo Mariotto, nella puntata di sabato 30 novembre? Non lo sappiamo ancora, potrebbe avere avuto “la luna girata”. Amanda Lear è stata ballerina per una notte.

Guillermo, dopo avere ballato, ha commentato la sua esibizione: “Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare“. Si è rivolto, molto probabilmente, a uno degli autori di Ballando con le stelle, Giancarlo De Andreis.

Ballando con le stelle Mariotto ad Amanda Lear: “Portami via con te”

Si è quindi alzato, ha abbracciato Amanda Lear, mentre Milly Carlucci rimproverava in un modo buono: “Mariotto sei un giudice, torna a fare il giudice“. Selvaggia Lucarelli intanto riprendeva Mariotto con lo smartphone.

Così sappiamo che ha detto il cinquantottenne prima di lasciare lo studio. Guillermo Mariotto, dopo avere raccolto le sue cose, la Lucarelli gli diceva: “Vieni qua, no, no, vieni qua“. Il giurato ha detto: “Mi dispiace” ed è andato via, seguendo Amanda Lear verso l’uscita. “Non so se torna“: ha commentato Lucarelli e in effetti non è più rientrato in studio.

Guillermo Mariotto è rimasto dietro le quinte con Amanda Lear prima di andarsene

Ballando con le stelle, nel suo account ufficiale, mostra Guillermo Mariotto scendere le scale con Amanda “Portami con te, addio a tutti“. Milly Carlucci, in studio, ha annunciato la sua assenza.

Il giornalista Domenico Marocchi, da dietro le quinte, ha fatto sapere su X: “Guillermo ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda. Hanno scherzato molto“. Non ci rimane che attendere le prossime ore, Mariotto chiarirà quanto è accaduto.