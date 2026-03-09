Attualità Italia

Guerra Iran, Mattarella convoca Consiglio Supremo di Difesa

Redazione9 Marzo 2026
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medio Oriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo riporta una nota del Quirinale.

