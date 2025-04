Guardia di Finanza, visita del Procuratore della Repubblica al comando provinciale di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA: VISITA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, DOTT. LUDOVICO VACCARO AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FOGGIA.

Nei giorni scorsi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Dott. Ludovico Vaccaro, si è recato in visita presso la caserma “M.A.V.M. Cap. Antonio Smalto”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, ove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello t. ST Carmine Loperfido.

Dopo gli onori di rito, ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio unitamente ai Comandanti dei Reparti della provincia cui ha rivolto un indirizzo di saluto ed un ringraziamento per la preziosa collaborazione istituzionale fornita nel tempo.

Nel corso dell’incontro, il Dott. Vaccaro ha ricordato come il suo arrivo a Foggia sia coinciso con un periodo “buio” per la Provincia a causa dei numerosi eventi di criminalità che si erano verificati sul territorio, la cui recrudescenza è stata determinate per la creazione di una “Squadra Stato” tra le Forze di Poliziaal fine di assicurare un’incisiva risposta alle istanze di giustizia che provenivano da un territorio pesantemente condizionato dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate ed aggressive.

Il Procuratore ha, infine, sottolineato il determinante contributo fornito dalla Guardia di Finanza per il contrasto alla criminalità comune ed organizzata nei cui confronti è stata attuata una costante azione mirata alla sottrazione dei beni illecitamente accumulati.

Il Colonnello Loperfido, al termine dell’incontro, ha formulato i più sentiti auguri al Magistrato per il nuovo e prestigioso incarico di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce ringraziandolo per l’attenzione e le parole di elogio espresse nei confronti della Guardia di Finanza di Foggia.