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GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI OLTRE 360 PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME SULLA SICUREZZA

Prosegue l’azione della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori e della sicurezza del mercato attraverso mirati controlli presso gli esercizi commerciali finalizzati a contrastare la commercializzazione di prodotti privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nell’ambito di tali attività, i finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale, riscontrando la presenza sugli scaffali di numerosi articoli destinati alla vendita in violazione delle disposizioni previste in materia di sicurezza dei prodotti.

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo oltre 360 prodotti risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo, in quanto privi delle informazioni essenziali richieste dalla normativa a tutela dell’acquirente.

In particolare, la merce era sprovvista delle indicazioni relative al produttore o importatore, al Paese di origine e alla composizione dei materiali impiegati, informazioni che devono essere riportate in modo chiaro, leggibile e in lingua italiana sulle confezioni e sulle etichette dei prodotti commercializzati.

La corretta etichettatura rappresenta un requisito fondamentale per garantire ai consumatori la piena conoscenza delle caratteristiche dei beni acquistati e consentire scelte di acquisto consapevoli e sicure.

La merce sequestrata, destinata alla vendita al pubblico, ha un valore commerciale complessivo superiore a 10.000 euro.

Al termine delle attività ispettive, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per le violazioni amministrative accertate, per le quali è prevista una sanzione da 516 euro a 25.833 euro.