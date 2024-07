Green Note l’evento da sogno in Foresta Umbra, inizia oggi con Fabrizio Bosso

La Foresta Umbra, ad agosto, si trasforma in “Green Note – Gargano Jazz & Food”, un jazz club presso l’Elda Hotel, festival esperienziale che celebra e valorizza tre eccellenze tutelate dall’UNESCO: la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea.

Nel 2023 è stato inserito tra “i 6 imperdibili festival jazz a livello nazionale” scelti da Sky Arte.

Ispirato al celebre Blue Note – che da New York a Milano (passando per Tokio, Honolulu, Pechino, Rio de Janeiro) ha visto i più celebri artisti jazz-blues-soul esibirsi sui palcoscenici delle più grandi metropoli internazionali – il Green Note sveste i panni del contesto urbano e si cala negli scenari naturalistici per un evento che coniuga ambiente e natura, cultura e musica, eccellenze enogastronomiche.

Sono stati ospiti del festival nelle prime due edizioni tra i più grandi artisti della scena nazionale ed internazionale: Paul Wertico (storico batterista di Pat Metheny), Rita Marcotulli, Nick the Nightfly, Fabio Zeppetella (con Roberto Gatto e Ares Tavolazzi), Trio Bobo (con Christian Meyer e Faso degli Elio e le Storie Tese e Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte), Francesca Tandoi (con Amedeo Ariano e Luca Bulgarelli), Gegè Telesforo (con la special guest Dario Deidda), Corrado Tedeschi ha raccontato l’incontro tra Bill Evans e Miles Davis, la danza aerea di ResExtensa ha dialogato con il Luca Giannotti trio, GuitArt Quartet con Dino Plasmati e Antonio Tosques, IBeatiPaoli, Mediterranean Tales (composto da Pasquale Stefano e Gianni Iorio).

Green Note – con la direzione artistica di Gegè Telesforo – è promossa da: Agenzia SCOPRO [Strategie di COmunicazione e PROmozione] | Regione Puglia | Teatro Pubblico Pugliese | Ministero della Cultura con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano | Comune di Monte Sant’Angelo, Comune di Vico del Gargano, Comune di Vieste | in collaborazione con Elda Hotel e Groove master edition.

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA EDIZIONE, LUGLIO-AGOSTO 2024

Venerdì 26/7 | Fabrizio Bosso (tromba) – Julian Mazzariello (piano) in “Il cielo è pieno di stelle” (omaggio a Pino Daniele)

Venerdì 2/8 | Danilo Rea in “Improvvisazioni di piano solo”

Venerdì 9/8 | Rosario Bonaccorso trio in “Senza far rumore” con Rosario Bonaccorso (contrabbasso, voce, composizioni) / Olivia Trummer (pianoforte, voce) / Roberto Taufic (chitarra e voce)

Venerdì 23/8 | “Wonderland”. La danza della compagnia ResExtensa – con gli abiti sostenibili realizzati da Guardini-Ciuffreda studio – incontra il jazz di Alberto Iovene (piano)

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione.

Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039282 | info@eldahotel.it.

Le schede:

FABRIZIO BOSSO e JULIAN OLIVER MAZZARIELLO IN “IL CIELO È PIENO DI STELLE” (omaggio a Pino Daniele)

Una delle più grandi coppie del jazz italiano di oggi, quella formata da Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, con la loro originale interpretazione di brani del grande repertorio del cantautore napoletano. Il “tandem” dei due musicisti ripercorre le diverse traiettorie musicali di Daniele, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano, puntato soprattutto sulla musica.

L’intenzione non è una semplice rilettura ma vestire una musica già grande ma con colori nuovi e autentici, facendo risuonare melodie straordinarie con la timbrica e la poesia di due eccezionali protagonisti del jazz contemporaneo.

Il repertorio abbraccia un’ampia rosa di brani, dall’immancabile “Napule è” (77’) alla trascinante “Je so’ pazzo” (’79), la magia di “Anna Verrà” (1989); ma anche le più recenti “Quando” (1992), Anima (1995) e le due perle del 1993 “Allora sì” e “Sicily”, quest’ultima registrata all’epoca con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse un testo da brividi.

La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Fabrizio Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita.

DANILO REA – PIANO SOLO LIVE PROJECTS & IMPROVISATION

Danilo Rea trova nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Così, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire. “Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta, nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”.

ROSARIO BONACCORSO TRIO “SENZA FAR RUMORE”

Line up Rosario Bonaccorso contrabbasso, voce, composizioni / Olivia Trummer pianoforte, voce / Roberto Taufic chitarra e voce Rosario Bonaccorso, il noto contrabbassista e compositore ligure di origini siciliane, presenta il nuovo cd “Senza far Rumore” nella formazione Trio, con Olivia Trummer e Roberto Taufic Durante la sua lunga carriera Rosario Bonaccorso ha suonato e registrato con tanti artisti del panorama internazionale americano, tra cui alcune vere leggende come Elvin Jones, Michael Brecker, Clark Terry e ancora, Pat Metheny, Benny Golson, Kenny Barron, Joe Lovano, Mark Turner, Ivan Lins, Vince Mendosa.. e molti altri. Rosario Bonaccorso ha collaborato ed ancora collabora, con tanti grandi nomi del jazz italiano, come Stefano Di Battista, Dado Moroni, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Roberto Gatto … nel suo curriculum anche le lunghe e felici esperienze concertistiche e discografiche con Lucio Dalla, Gino Paoli e col cantautore francese Claude Nougaro’ … Oltre ad avere all’attivo la partecipazione ad oltre settanta dischi, da oltre quindici anni Rosario Bonaccorso veste l’abito del Band Leader, facendoci scoprire le sue interessanti formazioni e la sua felice penna compositiva grazie ai sei album registrati a suo nome: per la etichetta PMR ha realizzato gli album Travel Notes e In Cammino e per la Jando Music ha realizzato gli album: In Mezzo c’è solo il Mare, Viaggiando, Beautiful Story, A New Home; dischi che hanno ricevuto grandi consensi di critica e di pubblico. Rosario Bonaccorso qui ci propone alcuni testi scritti di suo pugno. La sua penna ha tracciato con sguardo introspettivo delicati pensieri su importanti temi della vita.. Melodie che a volte canta con un filo di voce, come se narrasse poesie, a volte con gioiosa verve, come per riscoprire la vita.

WONDERLAND – Il jazz incontra la danza e la moda sostenibile

“C’è un posto che non ha eguali sulla terra…

Questo luogo è un luogo unico al mondo, una terra colma di meraviglie mistero e pericolo.

Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio.

E per fortuna… io lo sono.”

Con le parole del cappellaio entriamo in un mondo dove tutto diventa possibile, dove il sogno creativo italiano trova la sua visione reale e dove ci scopriremo a domandarci se stiamo vivendo un sogno oppure è “semplicemente” realtà.

Un giardino animato da creature sognate che giocano con gli elementi della natura e non solo. Regine di amori e di fiori si alternano in un equilibrio delicato facendoci scoprire le nostre emozioni più semplici. Danzatori di specchi ci chiederanno di rifletterci nel loro girare mentre il re ci inviterà a seguirlo nel suo regno fatto di fiori da risvegliare.

Tutto è in movimento, e la terra sembra non essere così stabile… la musica attraversa ogni parte di questo mondo e anche lei partecipa alla danza della vita, della libertà, del sogno ormai diventato vita reale.

Una serata da vivere, da attraversare… la porta per un nostro nuovo e personale viaggio.

Progetto curata da: Tiziano Guardini & Luigi Ciuffreda (Guardini Ciuffreda Studio)

ALBERTO IOVENE PIANIST & COMPOSER

Pugliese, classe 1975, intraprende all’età di sette anni lo studio della musica e del pianoforte compiendo gli studi classici, per poi dedicarsi definitivamente allo studio della musica jazz. Numerose le sue collaborazioni ed esibizioni in pubblico, tra cui spiccano le sessions con i musicisti afro-americani del team del sassofonista-compositore Harold Battiste, fondatore dell’etichetta discografica “AFO” di New Orleans. Nel 2011 esce il suo progetto discografico WIRED ALONG portato anche in un tour italiano che tocca alcuni tra i palchi più prestigiosi, tra cui il “Blue Note” di Milano. Collabora e suona in varie formazioni con alcuni tra i migliori musicisti della scena nazionale ed internazionale, tra cui, per citarne solo alcuni: Dominique Di Piazza, Manhu Roche, Marco Siniscalco, Amedeo Ariano, Daniele Scannapieco, Lorenzo Tucci, Robertinho De Paula, Philippe Petrucciani, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Daniele di Bonaventura. Attivissimo come compositore, scrive ed arrangia musiche per testi poetici, libri di favole per bambini, spettacoli teatrali, progetti multimediali. Il suo ultimo progetto di composizioni originali è del 2022 dal titolo “The New Day”. È laureato presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bari con una tesi sperimentale dal titolo “Scritture sincopate tra Futurismo e Musica Jazz”. DISCOGRAFIA 2006 – “Told Notes” – (Philology) 2010 – “Cores” – (Philology) 2011- “Wired Along” – (Groove Master Edition) 2023 – “The New Day” – (Abeat Records)

GREEN NOTE – Gargano Jazz and food è un progetto ideato e coordinato dall’Agenzia SCOPRO (Strategie di COmunicazione e PROmozione), promosso con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste – porta la firma artistica di Gegè Telesforo, cantante, musicista, conduttore radiofonico e istituzione musicale del jazz italiano.