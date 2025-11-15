[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grazie al consenso dell’Arcivescovo Andrea Cesarano, nacque la spiaggia a “blocc”

Manfredonia – ERA una piccola spiaggia in zona Chiesa Sant’Andrea. Ha rappresentato una zona meravigliosa di mare che ha ospitato migliaia di bagnanti. La sua insenatura era circondata da piccole scogliere.

La cosa più straordinaria di quella spiaggia, che la maggior parte dei sipontini forse non conosce, è la sua storia, abbandonato del Consorzio Agrario Provinciale, nei pressi del primo lotto delle case marinare.

Grazie a quell’associazione Padre Ottaviano – sviluppò nel tempo giochi, incontri ed iniziative culturali.

Tornando alla spiaggia, fece di quella piccola insenatura una perla straordinaria di storia in quegli anni difficili, lasciando un’impronta mai cancellata, rimasta per sempre nelle mani e negli occhi di chi poi lo vide partire.

di Claudio Castriotta