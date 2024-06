Grazia da Brescia e la sua tesina su Manfredonia, “il papà è di Manfredonia e lei si è innamorata della città”

Lei è Grazia Vario una ragazza che vive a Capriolo in Provincia di Brescia. La giovane Grazia ha da pochi giorni sostenuto l’esame orale per conseguire il diploma di terza media. Ci scrive in redazione la mamma della giovane Grazia per mostrarci l’elaborato della studentessa che ha fortemente voluto come tema della sua tesina “Alla scoperta di Manfredonia“. La mamma con orgoglio ci racconta: “Viviamo in provincia di Brescia ma mio marito è nato a Manfredonia e mia figlia ama Manfredonia ed è per questo che ha presentato all’esame un’elaborato con una piccola guida su Manfredonia.”.

Qui di seguito le immagini dell’elaborato “Questo è il luogo in cui da quando sono nata trascorro le mie vacanze, spero possiate percepire la bellezza dei luoghi e la ricchezza di storie e tradizioni.” il viaggio alla scoperta nella nostra città prosegue tra Cosa vedere a Manfredonia, la gastronomia, il porto e le spiagge, fino ad arrivare al Delfino Filippo e al legame con Lucio Dalla.

Siamo orgogliosi del dono che Grazia ha fatto alla nostra città! Congratulazioni per il tuo esame e ci auguriamo che il tuo percorso di studio sia sempre ricco di successi.

Questa è la guida. Inoltre ad ogni professore ha fatto un sacchettino con dentro un’ostia ripiena ed un pezzo di poperato, per far assaggiare qualche dolce tipico.