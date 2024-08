Gravina-Manfredonia, i convocati



Ultimo allenamento settimanale per i sipontini, in vista della gara di domani pomeriggio (ore 16:00) al “XXI Settembre – F. Salerno” di Matera, valida per il turno preliminare di coppa Italia Serie D.

Sono 22 i convocati: tutti a disposizione di Franco Cinque e del suo staff.

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Salice, Sapri, Vlasceanu

Difensori: Cappellari, Forte, Forziati, Konate, Sepe, Spina

Centrocampisti: Amabile, Coppola, Fischetti, Giacobbe, Prencipe, Sarr, Venanzio

Attaccanti: Bonicelli, Calemme, Carbonaro, Porzio, Scaringella, Tedesco

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2024/2025