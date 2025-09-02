Grave incidente nel Gargano, due feriti: fondamentale l'intervento dell'Elisuperficie di Carpino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo e significativo evento ha segnato la Puglia: nella notte tra il 31 Agosto e l’1 Settembre si è consumato un incidente nei pressi del Gargano, tra Capoiale e Foce Varano.

Le due persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza a Carpino e affidate alle cure dei medici dell’elisoccorso, atterrato in tempi rapidissimi sulla piazzola: per quanto a volte simili tragedie non possano essere evitate, è importante certificare la presenza sul territorio di infrastrutture pronte ad un immediato intervento.

A certificare tale riconoscimento, le parole del sindaco di Carpino Rocco Di Brina: “Possedere tale mezzo è un presidio di sicurezza per Carpino, per tutto il Gargano e per tutti coloro che, nei momenti più difficili, hanno bisogno di assistenza immediata. Come sindaco, ma soprattutto come medico, sento l’orgoglio di vedere la nostra comunità dotata di un servizio all’avanguardia, capace di rispondere con efficienza a situazioni di emergenza che purtroppo fanno parte della vita quotidiana“.

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Il mio più sincero augurio di guarigione alle vittime, che fortunatamente non sono in pericolo di vita; infine, un ulteriore ringraziamento a tutto lo staff del 118, ai medici dell’elisoccorso, alla Polizia Locale e a tutti coloro che permettono interventi così immediati ed efficaci.”