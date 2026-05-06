Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grani Digitali e Rete Hub Giovani. StartupDay26: a Foggia le idee dei giovani prendono il volo

Foggia, 8 maggio 2026 – Innovazione, creatività e spirito imprenditoriale saranno protagonisti dello StartupDay26, l’evento promosso dalla Rete Hub Giovani e Grani Digitali in programma venerdì 8 maggio alle ore 9:00 presso la Camera di Commercio di Foggia.

La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo che ha coinvolto studenti e studentesse del territorio nello sviluppo di idee imprenditoriali innovative, attraverso attività di progettazione, mentoring e lavoro di squadra supportate da esperti, coach e realtà partner del network Grani Digitali.

Durante la mattinata, i team presenteranno i propri Project Work e le startup elaborate nel corso dei mesi, portando sul palco progetti capaci di coniugare competenze digitali, sostenibilità, innovazione e visione del futuro.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti degli istituti scolastici del territorio:

I.T.E.T. “Blaise Pascal”

I.T.T. “Altamura-Da Vinci”

I.T.E.T. “Notarangelo-Rosati-Giannone-Masi”

I.I.S. “Luigi Einaudi”

I.P.E.O.A. “Michele Lecce”

Lo StartupDay26 si conferma così un’importante occasione di incontro tra scuola, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare il talento delle nuove generazioni e favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali sul territorio.

L’iniziativa rientra nelle attività della Rete Hub Giovani e di Grani Digitali e vede il coinvolgimento di partner istituzionali e aziende impegnate nella promozione delle competenze digitali e dell’innovazione.

Un appuntamento dedicato a chi crede nel futuro costruito dai giovani, tra idee, passione e nuove opportunità.