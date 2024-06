Grande successo per la Zangardi Cup, il Gargano culla dei campioni

Calcio giovanile e turismo: atleti, staff tecnici e famiglie da tutta Italia per 5 giorni

Roma, Juve e Torino sul podio della categoria “Pulcini misti” con le loro giovanili

Ottimi risultati per Atletico Peschici, Gargano Academy, USD Vico e Sannicandro 2019

Bene ASD Squadra del Cuore, Sporting Pianella, Polisportiva Marconi e Olympia Monte S.Angelo

RODI GARGANICO (Fg) – Si è conclusa con un grande successo di pubblico, entusiasmo e partecipazione la ventunesima edizione della “Zangardi Cup”, torneo di calcio giovanile che, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di squadre importanti da tutta Italia.

A trionfare nella categoria dei più piccoli, quella dei “Primi calci”, è stato l’Atletico Peschici, con i piazzamenti a seguire di Sporting Pianella, Gargano Academy, USD Vico e ASD Squadra del Cuore. Nella categoria “Pulcini Misti” dominio totale delle formazioni appartenenti alle società professionistiche di serie A: vittoria alla As Roma, secondo posto per la Juventus Fc, terzo gradino del podio per il Torino FC.

In questa categoria, la più competitiva proprio per la presenza delle corazzate giovanili di tre delle nostre più gloriose squadre calcistiche di serie A, si sono fatte onore il Sannicandro Calcio 2019, che si è classificato al quarto posto, e a seguire Atletico Peschici, Gargano Academy, Sporting Pianella, Polisportiva Marconi e ASD Squadra del Cuore.

Nella categoria “Esordienti misti”, primo e secondo posto alle due squadre presentate dallo Sporting Pianella, terzo posto per la Polisportiva Marconi e, a seguire, i piazzamenti di Polisportiva Marconi, Gargano Academy, Sannicandro Calcio 2019, Olympia Monte Sant’Angelo e ASD Squadra del Cuore.Nella struttura turistica polivalente Arianna Club di Rodi Garganico, per diversi giorni, hanno soggiornato i team sportivi con tecnici, piccoli atleti e familiari, in un’atmosfera di relax, sport e socialità.

Obiettivo centrato, dunque, anche quest’anno, con la conferma di una manifestazione che ogni anno porta sul Gargano centinaia di ragazzi da tutta Italia. È stata un grande successo anche l’inaugurazione del campo sportivo di Carpino, che ha tenuto a battesimo il torneo vedendo scendere in campo le gloriose maglie di Juventus, Roma e Torino indossate dalle squadre dei piccoli campioni in erba.

“Siamo felici che la nostra manifestazione”, ha dichiarato Bruno Zangardi, tour operator e presidente del consorzio turistico Gargano Ok, “quest’anno si sia svolta per una parte anche a Carpino, dove il Comune ha realizzato una struttura davvero bella, un campo da calcio costruito secondo le più recenti e moderne tecnologie, con spogliatoi adeguati, tribune accoglienti, una vera e propria ‘cittadella dello sport’ grazie anche agli impianti per il tennis e per i calcetto sempre in erba sintetica, ai quali presto sarà aggiunto un campo da padel”. All’inaugurazione erano presenti anche Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore regionale allo Sport, oltre alle autorità locali e ai vertici provinciali della FIGC.