Grande successo del concerto “Pino Again” esibito dagli Scarrafoni e la New Generation Wind orchestra



Finalmente una manifestazione musicale di altissimo profilo artistico quella esibita, ieri sera, nella gremitissima piazza Diomede di Manfredonia, dal gruppo musicale “Gli Scarrafoni” in collaborazione con la “New Generation Wind Orchestra” diretta dal Mº Antonio Pio La Marca.

La manifestazione è stata inserita nel Manfredonia Festival – Operazione Estate 2025, il grande contenitore culturale promosso dal Comune con il sostegno di associazioni, operatori locali e cittadini.

Un tripudio di consensi ed applausi scroscianti durante ed a fine concerto, provenienti dall’appassionato pubblico presente, letteralmente trasportato in “volo” dalla perfezione musicale e sonora esibita dalla band e dalla orchestra, in grado di generare, grazie alle melodie di Pino Daniele, quelle forti emozioni che fanno vibrare le corde del cuore. che le canzoni del compianto.

Autentici mattatori della serata due grandissimi musicisti che hanno condiviso un lungo percorso musicale con Pino Daniele: il tastierista Ernesto Vitolo ed il sassofonista Marco Zurzolo.

Hanno entrambi incantato ed infiammato il pubblico con i loro eccellenti virtuosismi musicali, facendo rivivere quell’atmosfera che si respirava ai concerti del grande Pinotto, così, infatti, erano soliti chiamarlo.



A dieci anni dalla sua morte ed a settanta dalla sua nascita, gli Scarrafoni, unitamente alla New Generation Wind Orchestra, con la straordinaria partecipazione di Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo, sono riusciti perfettamente a celebrare la sua memoria ed il suo grande spessore artistico grazie anche alla splendida interpretazione del cantante Michele Mundo.



Avere e suonare sul palco con musicisti come Vitolo e Zurzolo è impresa memorabile perfettamente riuscita agli Scarrafoni che da lustro alla città di Manfredonia.

Sono queste le manifestazioni attrattive che andrebbero implementate ma soprattutto pubblicizzate adeguatamente per intensificare le presenze in città di avventori provenienti dai paesi limitrofi, con naturali ed evidenti conseguenze positive per le attività commerciali. Chapeau e grazie per averci fatto vivere emozioni profonde.



Antonio Castriotta