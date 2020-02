Grande impegno nell’emergenza vento per la Paser di Manfredonia, forze dell’ordine e delle squadre tecniche del Comune

Nelle 48H più ventose degli ultimi decenni a Manfredonia, bisogna sottolineare il grandissimo impegno della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, della Paser di Manfredonia e delle squadre tecniche del Comune.

Un’emergenza senza precedenti per la nostra città che ha costretto ad un notevole dispiegamento di uomini e mezzi su più fronti ed in tempo ristretto.

Centinaia gli interventi su tutto il territorio cittadino. Ed il nostro ringraziamento da cittadini va a loro che hanno salvaguardato la nostra incolumità in queste ore di emergenza.

Per fortuna al momento non si sono registrati feriti a causa del “Vento” e i disservizi al traffico sono stati ristabiliti in breve tempo.

Matteo Perillo presidente della Paser di Manfredonia e coordinatore provinciale della Protezione Civile dichiara dopo due giorni intensissimi “Sono stanco, sfinito, credo che a breve crollerò… Ma non posso chiudere questa giornata senza aver prima ringraziato tutti i miei volontari che, instancabilmente, da stamattina, sono stati al mio fianco per questa emergenza senza precedenti per la mia città. Abbiamo portato a termine decine di interventi fino a tarda sera, ed ora che il vento è calato, è tempo di compiacersi per aver portato un po’ di sollievo ad una comunità messa a dura prova da quelle gelide raffiche che oggi davvero sembravano non aver mai fine… Il lavoro di squadra con i tecnici comunali, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco ha portato risultati davvero gratificanti, c’è senza dubbio ancora da lavorare, ma quel chiudere insieme ogni intervento e passare, sempre insieme, all’intervento successivo senza un attimo di respiro mi ha lasciato una grande soddisfazione. Ed ora… alla prossima emergenza, sperando sempre che sia la più lontana possibile!”

Come testata giornalistica e come cittadini ringraziamo per il grande impegno profuso. Grazie.