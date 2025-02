Grande Fratello: Yulia Bruschi e Simone Costa si sarebbero riavvicinati, addio Luca Giglioli?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca Giglioli è stato tra i protagonisti dell’ultima diretta del Grande Fratello per una violenta lite con Helena Prestes. Il giovane è attualmente al televoto insieme ad altri concorrenti del programma. Ma se in casa il parrucchiere sta facendo discutere, fuori la sua attuale fidanzata Yulia Bruschi è finita nuovamente al centro dell’attenzione. La donna è finita al centro di un approfondimento da parte del settimanale Nuovo Tv che ha sganciato letteralmente una bomba. Il magazine ha intervistato l’ex fidanzato di Yulia Bruschi, Simone Costa, che ha fatto delle dichiarazioni davvero sorprendenti. Il ristoratore fiorentino ha svelato di essere andato a cena ed a ballare con l’ex concorrente del Grande Fratello ma di non essersi limitati solo a quello.

Simone Costa e Yulia Bruschi sarebbero tornati a frequentarsi dopo il Grande Fratello

Simone Costa e Yulia Bruschi sarebbero tornati a frequentarsi: questa è l’indiscrezione bomba lanciata da Nuovo Tv. La segnalazione metterebbe Luca Giglioli in una situazione molto scomoda. Una sorta di triangolo amoroso. A tal proposito, Simone Costa ha affermato che l’ex concorrente del Grande Fratello non può tenere il piede in due scarpe, pregandola di fare una scelta. La storia tra Simone e Yulia era terminata a metà settembre quando lei ha iniziato l’avventura all’interno del reality show. L’uomo le aveva donato un anello da 50 mila euro. Un gesto che non era bastato a salvare il loro amore visto che lei si era innamorata di Luca Giglioli. A dicembre, Simone attaccò l’ex gieffina, raccontando di aver subito violenza domestica. Di qui, la decisione di Yulia di abbandonare il programma per difendersi dalle accuse dell’ex. Una telenovell che oggi sembra aver raggiunto una svolta con un nuovo avvicinamento tra la toscana e Simone.