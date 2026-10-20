Grande Fratello Vip, sondaggio puntata 23 ottobre: Marina vola al primo posto, Giacomo crolla e la Casa trema

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Il Grande Fratello Vip 2026 entra nella fase più delicata della stagione. Inoltre, la puntata del 23 ottobre porta un televoto affollato con sette concorrenti in bilico. Il pubblico deve salvare il proprio preferito e il meno votato abbandonerà la Casa. Il sondaggio aggiornato mostra un quadro sorprendente, perché le percentuali cambiano gli equilibri e mettono a rischio rapporti, strategie e storie nate nelle ultime settimane.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi guida il televoto? Chi rischia di uscire? E come reagirà la Casa davanti a un verdetto così imprevedibile?

Grande Fratello Vip: Marina La Rosa domina il sondaggio, Andreas e Guendalina inseguono

Il sondaggio della puntata del 23 ottobre mostra un dato clamoroso: Marina La Rosa guida con un solido 23,29%. Inoltre, la concorrente conferma il suo peso nelle dinamiche della Casa e conquista il pubblico con un mix di ironia, strategia e presenza scenica. Subito dietro arriva Andreas Müller, che raccoglie il 17,22%. Il ballerino mantiene un seguito costante e si posiziona nella fascia alta del televoto, segno che il pubblico apprezza il suo percorso e la sua capacità di esporsi nei confronti più accesi.

Al terzo posto troviamo Guendalina Tavassi, ferma al 16,91%. Inoltre, la concorrente continua a dividere la Casa con il suo carattere diretto e le sue analisi sulle strategie degli altri vip. Il pubblico la sostiene, ma la distanza da Marina resta evidente. Il quarto posto è di Jonathan Kashanian, che ottiene il 15,31%. Il suo percorso è segnato da tensioni e confronti, soprattutto con Andreas, e il pubblico sembra volerlo proteggere dopo la sua recente candidatura all’eliminazione.

Grande Fratello Vip: Roncaccia, Megan e Giacomo in zona rossa

La parte bassa del sondaggio racconta una storia diversa. Inoltre, mostra i nomi che rischiano davvero l’eliminazione. Alessandro Roncaccia raccoglie il 13,56%. Il concorrente vive un momento personale delicato, perché il suo avvicinamento a Piera Meloni sta diventando sempre più intenso. Abbracci, carezze e confidenze notturne hanno acceso la curiosità della Casa. Tuttavia, il suo posizionamento nel sondaggio mette la relazione in bilico. Subito dopo troviamo Megan Ria, ferma al 7,81%. Inoltre, la concorrente vive una fase di grande attenzione mediatica per la sua vicinanza a Giacomo Gallani, ma il pubblico non sembra premiarla.

La sua posizione la espone a un rischio concreto. Il fanalino di coda è proprio Giacomo Gallani, che chiude con un debole 5,90%. Il concorrente è il più esposto all’eliminazione. Inoltre, la sua presenza nel televoto nasce da un verdetto precedente che lo ha già messo in difficoltà. La sua conoscenza con Megan potrebbe interrompersi bruscamente.

Grande Fratello Vip: un televoto in positivo che può ribaltare tutto

Il televoto del 23 ottobre è in positivo. Inoltre, il pubblico deve indicare chi vuole salvare. Il meno votato esce. Questa formula crea un effetto particolare: con sette concorrenti, il sostegno si frammenta e ogni percentuale pesa di più. Marina vola, Andreas e Guendalina resistono, Jonathan tiene la posizione.

La zona rossa invece è affollata. Roncaccia rischia di perdere la sua storia con Piera proprio mentre sta nascendo. Megan e Giacomo rischiano di separarsi. La Casa osserva, commenta e si divide. Le tensioni tra giovani e veterani aumentano. Le strategie cambiano. Il verdetto di venerdì 23 ottobre promette di ribaltare tutto. E il pubblico, ancora una volta, decide il destino di un’intera settimana.