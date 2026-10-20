Sanremo Giovani 2026, ecco i 60 artisti selezionati: tutti i nomi e i brani ammessi alle audizioni
La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, guidata da Stefano De Martino, ha chiuso la prima fase di selezione. Inoltre, il gruppo di lavoro ha individuato i 60 artisti che accedono alle audizioni dal vivo nella storica Sala A di Via Asiago. L’elenco mostra una fotografia precisa della nuova scena musicale italiana, con una forte presenza femminile, una distribuzione territoriale equilibrata e una varietà di stili che conferma la ricchezza del panorama emergente. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi sono i 60 selezionati? Quali brani portano alle audizioni? E cosa succede dopo questa fase?
Sanremo Giovani 2026: i 60 artisti selezionati e i loro brani
La Commissione ha scelto 55 singoli e 5 gruppi, per un totale di 60 artisti ammessi alle audizioni. Inoltre, ogni nome arriva con un brano originale che rappresenta la propria identità musicale. Ecco l’elenco completo dei 60 brani in gara:
- Abat-Jour – Acqua di Mare
- Albe – Vuoi o non vuoi
- Alessandra Tumolillo – Giorni normali
- Ansia – Bimba Dormi
- Arianna Rozzo – Vien’
- Asja – Ma non è vero
- Axel – La Comunicazione
- Basim – Distanza
- Bianca. – Non Mi Passi Più
- ceneri – Chimera
- Chiara Vinci – Non è Solo Un Gioco
- Cialuna – Tutta l’ansia che ho
- Clae – CiaCiaCiaCiao
- Daniel Cosmic – Grandine
- Davide De Luca – Hai ragione tu
- Dubrazil – Por Favor
- Emma Muscat – Romanticamente
- Enne – Nilo
- Florinda – Senza ’E Te
- frambo – Non Disturbare
- Frasa – Yesssman
- Futura – Castelli di Rabbia
- Gallas – Fermo
- Giorgia Ari – Nord America
- Hermes – Touch Me
- Ilaria Kappler – Il filo bianco
- Iora – Niente di Importante
- Jacopo Sol – Un’Eccezione
- Jones Junior – Il telefono
- Kawakami – Diamante
- Khamilla – Tormento
- La Base – Non ti chiederò
- Layana – Lettera d’addio
- Lea Gavino – L’ennesima canzone
- Les Votives – Non importa
- LioN – Poesie vuote
- Lor3n – Non è una canzone d’amore
- Maddalena – Fa Moda
- Malemà – Solo insieme a te
- MilleAlice – Aria
- Neartica – Foto mossa
- nodialpettine – Mi sento ridicolo
- Occhi – La guerra dei bottoni
- Orion – Frastuono
- Petit – Sei tu
- Plasma – Energia Meccanica
- Poli Ok – Questo non è amore
- Quarto – Che figata
- rob – Non imparo mai
- Santachiara – Ossitocina
- Santamarea – Tutto questo mare dentro
- Santi – L’America ha fallito
- Sarai – I Bot
- Selina – Maledetta Icona
- Selma – Io sognerò
- Seltsam – Che guaio l’amore
- Shizarina – Bugie
- tiposchegge – Adessormai
- Tommaso Vulpio – Parole perse
- Ube – Se verrà la pioggia
Un elenco ricchissimo, che mostra una varietà di generi: pop, urban, elettronica, cantautorato, indie, contaminazioni latine e influenze internazionali.
Sanremo Giovani 2026: la distribuzione territoriale e la crescita delle artiste
La selezione dei 60 artisti evidenzia un dato interessante: Sud e Isole guidano la partecipazione con 23 nomi, seguiti da Centro e Nord, entrambi con 18 artisti. Inoltre, per la prima volta nella storia recente del concorso, emerge una quasi parità tra candidature maschili e femminili, segno di una scena musicale che cambia e si apre sempre di più alle giovani artiste. Tra le regioni più rappresentate spicca il Lazio, con 12 candidature. Presente anche un’artista nata all’estero, proveniente da Malta, che porta un tocco internazionale alle audizioni.
Sanremo Giovani 2026: cosa succede dopo le audizioni di Via Asiago
Le audizioni dal vivo rappresentano la fase più intensa del percorso. Inoltre, al termine di questa selezione, solo 30 artisti accederanno allo step successivo, sommando i nomi provenienti da Sanremo Giovani e Area Sanremo. Da questi 30 usciranno i sei finalisti, tre per ciascun percorso. La finale è fissata per venerdì 11 dicembre 2026, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. In palio c’è un solo posto nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027. Una sfida che può cambiare la carriera di un giovane artista e che quest’anno parte da una selezione ricca, varia e piena di talento.