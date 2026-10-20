Sanremo Giovani 2026, ecco i 60 artisti selezionati: tutti i nomi e i brani ammessi alle audizioni

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La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, guidata da Stefano De Martino, ha chiuso la prima fase di selezione. Inoltre, il gruppo di lavoro ha individuato i 60 artisti che accedono alle audizioni dal vivo nella storica Sala A di Via Asiago. L’elenco mostra una fotografia precisa della nuova scena musicale italiana, con una forte presenza femminile, una distribuzione territoriale equilibrata e una varietà di stili che conferma la ricchezza del panorama emergente. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: chi sono i 60 selezionati? Quali brani portano alle audizioni? E cosa succede dopo questa fase?

Sanremo Giovani 2026: i 60 artisti selezionati e i loro brani

La Commissione ha scelto 55 singoli e 5 gruppi, per un totale di 60 artisti ammessi alle audizioni. Inoltre, ogni nome arriva con un brano originale che rappresenta la propria identità musicale. Ecco l’elenco completo dei 60 brani in gara:

Abat-Jour – Acqua di Mare

Albe – Vuoi o non vuoi

Alessandra Tumolillo – Giorni normali

Ansia – Bimba Dormi

Arianna Rozzo – Vien’

Asja – Ma non è vero

Axel – La Comunicazione

Basim – Distanza

Bianca. – Non Mi Passi Più

ceneri – Chimera

Chiara Vinci – Non è Solo Un Gioco

Cialuna – Tutta l’ansia che ho

Clae – CiaCiaCiaCiao

Daniel Cosmic – Grandine

Davide De Luca – Hai ragione tu

Dubrazil – Por Favor

Emma Muscat – Romanticamente

Enne – Nilo

Florinda – Senza ’E Te

frambo – Non Disturbare

Frasa – Yesssman

Futura – Castelli di Rabbia

Gallas – Fermo

Giorgia Ari – Nord America

Hermes – Touch Me

Ilaria Kappler – Il filo bianco

Iora – Niente di Importante

Jacopo Sol – Un’Eccezione

Jones Junior – Il telefono

Kawakami – Diamante

Khamilla – Tormento

La Base – Non ti chiederò

Layana – Lettera d’addio

Lea Gavino – L’ennesima canzone

Les Votives – Non importa

LioN – Poesie vuote

Lor3n – Non è una canzone d’amore

Maddalena – Fa Moda

Malemà – Solo insieme a te

MilleAlice – Aria

Neartica – Foto mossa

nodialpettine – Mi sento ridicolo

Occhi – La guerra dei bottoni

Orion – Frastuono

Petit – Sei tu

Plasma – Energia Meccanica

Poli Ok – Questo non è amore

Quarto – Che figata

rob – Non imparo mai

Santachiara – Ossitocina

Santamarea – Tutto questo mare dentro

Santi – L’America ha fallito

Sarai – I Bot

Selina – Maledetta Icona

Selma – Io sognerò

Seltsam – Che guaio l’amore

Shizarina – Bugie

tiposchegge – Adessormai

Tommaso Vulpio – Parole perse

Ube – Se verrà la pioggia

Un elenco ricchissimo, che mostra una varietà di generi: pop, urban, elettronica, cantautorato, indie, contaminazioni latine e influenze internazionali.

Sanremo Giovani 2026: la distribuzione territoriale e la crescita delle artiste

La selezione dei 60 artisti evidenzia un dato interessante: Sud e Isole guidano la partecipazione con 23 nomi, seguiti da Centro e Nord, entrambi con 18 artisti. Inoltre, per la prima volta nella storia recente del concorso, emerge una quasi parità tra candidature maschili e femminili, segno di una scena musicale che cambia e si apre sempre di più alle giovani artiste. Tra le regioni più rappresentate spicca il Lazio, con 12 candidature. Presente anche un’artista nata all’estero, proveniente da Malta, che porta un tocco internazionale alle audizioni.

Sanremo Giovani 2026: cosa succede dopo le audizioni di Via Asiago

Le audizioni dal vivo rappresentano la fase più intensa del percorso. Inoltre, al termine di questa selezione, solo 30 artisti accederanno allo step successivo, sommando i nomi provenienti da Sanremo Giovani e Area Sanremo. Da questi 30 usciranno i sei finalisti, tre per ciascun percorso. La finale è fissata per venerdì 11 dicembre 2026, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. In palio c’è un solo posto nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027. Una sfida che può cambiare la carriera di un giovane artista e che quest’anno parte da una selezione ricca, varia e piena di talento.