Grande Fratello Vip, Signorini al timone: ecco i nomi dei probabili concorrenti

Il Grande Fratello “versione Vip” presto tornerà in onda su Canale 5. Alla conduzione è stato già confermato Alfonso Signorini, che insieme alla produzione del reality show starebbe lavorando per mettere su un cast stellare. A fornire le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del programma targato Canale 5 è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, attraverso i social.

Prime indiscrezioni sul cast del GF Vip, in onda prossimamente su Canale 5

Alfonso Signorini è pronto a tornare in Tv in grande stile. Il conduttore, che da anni è diventato un punto di riferimento per il Grande Fratello, starebbe lavorando in simbiosi con la produzione del reality show per allestire un cast ricco di volti noti. A tal proposito il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha rivelato: “Il Grande Fratello Vip ci sarà e forse ci sarà anche una top model che veramente abbaglierà tutti noi dal piccolo schermo”.

In un secondo momento Alessi ha svelato ai tanti fan del reality targato Canale 5 alcune curiosità inerenti al cast: “Già si parla di quelli che potrebbero essere i concorrenti. Chi è stato contattato? Tra i possibili concorrenti c’è Alba Parietti, ma anche Federica Pellegrini, insomma si stanno facendo grandi nomi e uno di questi è quello di Bianca Balti”.

Il cast non tradirà le aspettative, e si preannuncia già da questo momento ricco di volti noti provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport.

Quando tornerà in onda il Grande Fratello Vip?

La versione Vip del Grande Fratello che vedrà al timone Alfonso Signorini dovrebbe fare da traino alla versione classica condotta da Simona Ventura, la cui finale è prevista a metà dicembre. La data di debutto del GF Vip non è stata ancora comunicata, ma si vocifera possa andare in onda su Canale 5 già nei primi mesi del 2026.