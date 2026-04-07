Grande Fratello Vip, frase infelice di Renato Biancardi su Lucia Ilardo: verrà bacchettato in diretta?

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Stasera su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip e di sicuro verrà dedicato spazio a Lucia Ilardo e Renato Biancardi.

Il loro rapporto ha preso una brutta piega negli ultimi giorni, infatti dopo una forte intesa iniziale non sono più riusciti ad andare d’accordo. Nella casa più spiata dagli italiani tra loro sembrava esserci molto feeling, si sono anche baciati più volte, la sorella della gieffina però pensa che lui stia solo giocando. C’è stato qualche tentativo di chiarimento tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, durante gli ultimi confronti però si sono attaccati e criticati a vicenda.

La frase di Renato Biancardi su Lucia Ilardo indigna il web: il gieffino si beccherà un richiamo al Grande Fratello Vip?

Ci sono stati dei momento di passione tra loro sotto le coperte, però non era chiaro cosa fosse successo tra loro sotto le coperte. Ci ha pensato il gieffino a svelare dettagli intimi alle spalle di Lucia Ilardo, in modo alquanto sgradevole mentre chiacchierava con Blu ha rivelato: “Ma te l’ha detto che due giorni prima me l’ha data?“

Sono in molti a pensare che Renato Biancardi avrebbe dovuto evitare di rivelare una cosa così privata senza il consenso della gieffina, soprattutto avrebbe potuto raccontarlo con più eleganza. Sul web tantissimi utenti lo stanno criticando duramente, stasera durante la diretta la vicenda verrà a galla e verrà richiamato in diretta? Lo scopriremo.