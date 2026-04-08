Rosario Guglielmi contro Lucia Ilardo: “Non ho mai ricevuto delle scuse sentite”

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Da quando Lucia Ilardo è approdata al Grande Fratello Vip ha parlato diverse volte dell’ex fidanzato Rosario Guglielmi e della fine della loro relazione.

Nei giorni scorsi durante un confessionale ha anche ammesso che spesso sente la sua mancanza, lei dopo la rottura ha provato più volte a convincerlo a darle un’altra possibilità ma lui ha preso le distanze. Ospite nel podcast Lovecast Rosario Guglielmi si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su Lucia Ilardo, rivelando anche cosa lo ha spinto a mettere un punto definitivo.

Lucia Ilardo non si è mai scusata con l’ex fidanzato? Le rivelazioni di Rosario Guglielmi

La gieffina nella casa più spiata dagli italiani ha fatto sapere il suo ex fidanzato ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto con lei bloccandola ovunque. Lui ha spiegato di averlo fatto perché non ha mai ricevuto delle scuse dopo quello che lei ha fatto.

Rosario Guglielmi ha aggiunto: “Non delle scuse della serie ‘Scusa per quello che è successo ma tu hai fatto…’, parlo di scuse sentite“. L’ex fidanzato di Lucia Ilardo ha anche detto che è proprio questa la cosa che lo ferisce di più dopo essere stati insieme per due anni e mezzo.