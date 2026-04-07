Grande Fratello Vip, la sorella di Lucia Ilardo dura con Renato: “Sta giocando”

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Cosa sta succedendo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip? I due si erano avvicinati nella casa più spiata dagli italiani, più volte si sono anche lasciati travolgere dalla passione ma in questi giorni si stanno scontrando spesso.

Durante alcuni confronti entrambi hanno criticato l’uno il comportamento dell’altra accusandosi a vicenda. La gieffina c’è rimasta davvero male per il gesto che Renato Biancardi ha fatto con le mutande di Blu poco dopo aver dormito insieme a lei. Il gieffino le ha detto che sta provando a metterlo contro gli altri al Grande Fratello Vip, lei invece pensa che sia lui a farlo nei suoi confronti.

La sorella di Lucia Ilardo sbotta contro Renato Biancardi: la ragazza pensa che stia giocando al Grande Fratello Vip

Ospite a Casa Lollo la sorella della gieffina ha preso le sue difese dicendo che è una ragazza libera, non ha un fidanzato e non sta mancando di rispetto a nessuno. Non crede che ci sia nulla di male per il fatto che abbia deciso di concedersi a Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, invece lui sta sbagliando nei suoi confronti.

La sorella di Lucia Ilardo è convinta che il gieffino stia giocando con lei nella casa. A Lorenzo Pugnaloni ha anche detto: “Vuole la clip ogni tre secondi, prima fanno le coccole e fanno l’amore, poi lui sputa del fango addosso a lei. Questo per me non è corretto“.