Grande fratello vip, Marco Berry abbandona il gioco? “Me ne vado”

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Marco Berry è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, il mago è finito al centro della bufera per una lite avvenuta con Francesca Manzini. L’uomo ha insultato pesantemente l’imitatrice di Striscia La Notizia, che n’è rimasta spaventata. Nella giornata di ieri all’interno della casa è divampata una nuova discussione durante il pranzo. Alessandra Mussolini ed Lucia Ilardo hanno accusato Marco Berry di aver avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di Francesca Manzini e delle donne all’interno del Grande Fratello vip. Parole che hanno scatenato la reazione del mago, che ha dichiarato: “Io me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo”

Marco Berry vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

La decisione di Marco Berry di abbandonare il Grande Fratello Vip ha scatenato la reazione di Antonella Elia. La donna ha preso le difese del mago e rivolgendosi a Francesca Manzini ha detto: “Tu nel dirgli che è violento e che hai avuto paura, lo distruggi. Sai cosa significa dire questo a un uomo? Puoi dire che è stato irascibile, che ha esagerato, ma non che è stato violento. Non tiriamo in ballo la violenza sulle donne, ti prego“. L’ex fidanzata di Pietro Delle Piane è letteralmente scoppiata a piangere, vedendo Marco Berry raggiungere il confessionale per annunciare la sua scelta. La donna ha detto agli altri inquilini: “No, vuole andare via. Va via, che iene che sono, che iene. Quelle sono iene“. Marco Berry abbandonerà il reality show il prossimo 5 maggio? Non resta che attendere..