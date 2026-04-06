Grande Fratello Vip: gli inquilini “giocano col fuoco”

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Momenti di tensione e polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip 8, dove una semplice grigliata si è trasformata in un caso mediatico. Alcuni comportamenti dei concorrenti hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e acceso il dibattito sui social. A far discutere sono stati in particolare un barbecue improvvisato e un altro gesto giudicato da molti pericoloso.

Grande Fratello Vip: il barbecue sul tappeto e il phon sulle fiamme

Tutto è nato durante un momento conviviale tra i concorrenti, quando è stato acceso un barbecue direttamente su un tappeto, probabilmente sintetico. Una scelta che ha immediatamente fatto storcere il naso a molti telespettatori, preoccupati per i possibili rischi legati al calore e alle superfici non adatte.

Ma la situazione è degenerata quando uno dei partecipanti ha utilizzato un phon per alimentare le fiamme, nel tentativo di ravvivare il fuoco. Una scena che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e generando centinaia di commenti tra incredulità e ironia.

Sui social, infatti, si è acceso un vero e proprio dibattito: c’è chi ha parlato di comportamento irresponsabile e chi, invece, ha ridimensionato l’accaduto, ricordando che si tratta comunque di un ambiente controllato dalla produzione. Tuttavia, la domanda più ricorrente resta una: è davvero opportuno mostrare certe dinamiche in un programma così seguito?

L’episodio si inserisce in un clima già teso all’interno del reality, dove negli ultimi giorni non sono mancati momenti di rischio legati alla gestione degli elettrodomestici e della cucina. Solo pochi giorni fa, ad esempio, si era sfiorato un principio d’incendio per una distrazione con un bollitore lasciato su una piastra accesa, aumentando ulteriormente l’attenzione del pubblico su questi aspetti.