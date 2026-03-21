Grande Fratello Vip, frase choc di Paola Caruso nella casa: Alessandra Mussolini la blocca

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Le vicende del Grande fratello vip stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. La seconda puntata del reality show ha registrato il 14% per un totale di 1 milione e 600 mila telespettatori. Nonostante i dati d’ascolto non molto fortunati, i protagonisti all’interno della Casa stanno facendo parlare di loro. In particolare, Paola Caruso è finita al centro della bufera per una frase choc detta al termine della diretta del 20 marzo. L’ex Bonas di Avanti un altro ha dichiarato il seguente detto rivolta ad Alessandra Mussolini: “Molti nemici molto onore”. L’ex parlamentare ha subito bloccato la showgirl, capendo il suo sbaglio. La frase infatti è associata alla retorica fascista e attribuita a Benito Mussolini.

Grande Fratello vip, Paola Caruso finisce nella bufera per una frase

Paola Caruso ha dichiarato una frase choc che sta facendo molto discutere gli italiani. Il video dell’episodio ha fatto in breve tempo il giro della rete. Molti i commenti apparsi sui social contro la concorrente del Grande Fratello Vip come questo apparso su X: “i commenti che dicono poverina, ingenua, non si è resa conto, voi mi sembrate tutti sc*mi qua c’era tutto il cognome, la nipote, il detto fascista ma secondo voi è ingenua, voi siete proprio rincogli*niti invece altro che ingenui“. A pochi giorni dall’inizio del reality show, Paola Caruso ha compiuto un grosso scivolone.