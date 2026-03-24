Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici sulla rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia: “Ecco cosa spero”

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Cesara Buonamici è stata confermata come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ha appena aperto i battenti sui teleschermi di Canale 5. Per l’occasione, il mezzo busto del Tg5 ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha risposto ad alcune domande riguardanti i protagonisti di questa edizione del reality show. Cesara Buonamici ha parlato della rivalità tra Adriana Volpe e Antonella Elia, facendo una lunga riflessione. La donna ha dichiarato: “Su Antonella Elia e Adriana Volpe io appartengo al partito dei pacificatori. Mi è capitato spesso nella vita di vedere contrasti, anche importanti, fondati su equivoci o esagerazioni, che potevano essere convertiti in una relazione pacifica. E invece si prosegue nelle ostilità quasi come punto di impegno. In genere siamo meglio di quello che appariamo in certi casi.” La giornalista ha concluso, ammettendo che le farebbe piacere che le due concorrenti trovassero nel Grande Fratello Vip un momento di chiarimento e di pace.

Grande Fratello vip, Cesara Buonamici è incuriosita dalla storia di GionnyScandal

Intervistata dal Tv Sorrisi e Canzoni, Cesara Buonamici ha fatto il nome del concorrente che più la incuriosisce di questa nuova edizione del Grande Fratello vip. Il mezzo busto del Tg5 ha dichiarato le seguenti parole: “La mia esperienza, sebbene non lunghissima, al Grande Fratello, mi ha insegnato che ognuno degli inquilini ha un lato degno di attenzione, nel bene o nel male, e questo è tanto più vero in una edizione con personaggi di un certo rilievo. Mi incuriosisce molto GionnyScandal con la sua vita tutta “contromano”, disseminata di abbandoni e di dolori ma oggi anche di successi”. La donna ha concluso, parlando di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha spiegato che la nuova opinionista può offrire qualcosa al programma, tanto da non esserci nessuna gelosia tra di loro.